Un informe policial sitúa a Sonia Vivas como pieza clave para forzar una detención en el ‘caso Cursach’

Los últimos informes de la Policía Nacional en torno a irregularidades en la investigación llevada a cabo por el juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán otorgan un papel clave a la ahora concejal de Cort Sonia Vivas, al menos para forzar una detención en el 'caso cursach'.

Los inspectores que han analizado los chats de juez, fiscal y policías del Grupo de Blanqueo se centran en la «persecución» que sufrió el policía local Jaime Garau, antiguo delegado sindical. Este fue detenido en tres ocasiones y tras dos de ellas ingresó en prisión preventiva. Sólo ha sido llevado una vez a juicio y fue absuelto y el resto de asuntos por los que fue imputado han sido archivados. El informe repasa como durante meses fue uno de los objetivos fundamentales de los ahora investigados en el TSJB: «Se va a cagar» dice sobre él el juez Penalva.

Tras esas dos estancias en prisión preventiva es cuando aparece Sonia Vivas. La ahora edil y entonces policía denunció a varios compañeros por trato homófobo en un asunto que terminó en un juicio en el que se reconocieron esos hechos pero se consideraron prescritos por la Audiencia Provincial. Tras varias declaraciones en el verano de 2016, el informe policial pone de manifiesto como en una nueva comparecencia ante un policía del Grupo de Blanqueo, «cambia de forma radical» su versión. A partir de ese momento comienza a apuntar a Garau.

El informe valora: «A nuestro juicio, la policía habría presuntamente incluido o logrado que se incluyera el nombre de Garau como autor de delitos de homofobia ante el odio que le tienen puesto, como se desprende de las declaraciones previas de Sonia Vivas, a éste solo le achacaba el no haberla defendido como sindicalista». El 12 de diciembre de 2016, el policía local es detenido otra vez y ese mismo día, Vivas, amplió su declaración y le implicó además en supuestas amenazas hacia ella. Tres meses antes no sospechaba de él o no lo incluyó en sus declaraciones.