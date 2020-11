Detenido por golpear a una pareja de chicos que se estaban besando en un bar de Palma

Nuevo caso de homofobia en Palma. Agentes del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron a un hombre, de nacionalidad suiza y residente en la Isla, por un presunto delito de odio y otro de lesiones leves.

Los hechos tuvieron lugar, a las 20,40 horas del pasado sábado en un bar ubicado en la calle Médico José Darder de Palma. En ese instante, una pareja de chicos jóvenes estaban tomando una consumición en el citado establecimiento tranquilamente cuando, de repente y de forma totalmente sorpresiva, se les aproximó el ahora detenido gritando y lanzando puñetazos.

«He visto que os estabais dando un beso de manera homosexual y os merecéis un castigo». Todo ello, mientras no cesaba de golpear a la pareja. Acto seguido, el resto de clientes del bar se interpusieron entre víctimas y agresor consiguiendo repeler el ataque. La propietaria del bar llamó a la Policía Nacional.

A su llegada, el suizo no cesaba de decir a los agentes: «Es verdad. Les he agredido porque estas personas están haciendo algo que es antinatural y no lo puedo permitir. Necesitan un castigo».

Ante todas estas evidencias, el testimonio de los clientes del bar, la declaración de las víctimas y el reconocimiento por parte del propio agresor, los agentes procedieron a su detención.