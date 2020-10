'Cazado' un falso enfermero que en el pasado se hizo pasar por policía

Un maestro del engaño, acostumbrado a hacerse pasar por quien no es, ha sido 'cazado'. Agentes de los Mossos d'Esquadra han detenido en Terrassa (Barcelona) a un hombre de 35 años y nacionalidad española se hacía pasar por enfermero y utilizaba un número de colegiado que no era suyo. Se da la circunstancia, además, de que el detenido contaba con seis antecedentes policiales por hacerse pasar por policía y llevar credenciales falsas para identificarse.

Los investigadores recibieron hace unas semanas la denuncia de un hombre que ejercía como enfermero, colegiado por el Colegio de Enfermería, que afirmaba que una persona que no conocía había utilizado su número identificativo para trabajar como enfermero. De este hecho tuvo conocimiento después de que una empresa de ambulancias había contratado a un presunto enfermero, y ante las irregularidades en su comportamiento comprobaron que el número que había facilitado correspondía a otra persona.

Cuando los investigadores hablaron con la empresa de ambulancias, su representante les explicó que habían contratado a un hombre como enfermero en un momento de gran volumen de trabajo. El falso enfermero había facilitado un número de colegiado que le había permitido empezar a trabajar aunque rápidamente comenzaron a sospechar de él. Al parecer no conocía bien su trabajo y no dejaba de buscar excusas cuando le pedían la documentación que aún no había entregado.

Finalmente hicieron comprobaciones y descubrieron que el número de colegiado era el de otra persona y que su trabajador la había utilizado fraudulentamente. Ante la insistencia de la empresa para que el hombre terminara de entregar la documentación, el falso enfermero les hizo llegar su currículum y una fotocopia de la ficha colegial, ficha que, después de hacer las comprobaciones pertinentes, resultó ser falsificada.

Los investigadores tuvieron conocimiento que el individuo no sólo había trabajado con aquella empresa de ambulancias con el mismo número de colegiado, sino que lo había hecho con tres empresas más, en todos los casos atendiendo a puntas de trabajo puntuales y durante pocos días.

De este modo el pasado 16 de octubre los investigadores detuvieron al falso enfermero cuando salía de su casa vestido con el uniforme de sanitario, y se dirigía a una nueva entrevista de trabajo, acusado de un delito de intrusismo profesional y otro de falsificación de documento público, oficial o mercantil.

El detenido pasó a disposición del juzgado de guardia de Terrassa, el cual decretó su libertad con cargos.