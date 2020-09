Denuncian a un entrenador de fútbol de Palma por violar a una jugadora de 15 años

El Juzgado de Instrucción número 6 de Palma está investigando a un entrenador de fútbol de un club de Palma que supuestamente violó a una jugadora de 15 años, que quedó embarazada y ha tenido el niño.

Según pudo saber Ultima Hora, la denuncia se interpuso ESTE SÁBADO y ahora será la Policía Nacional la que tome declaración al sospechoso y, presumiblemente, proceda a su detención. La madre de la menor, representada por el abogado Pedro Munar del bufete Balear Abogados, explica en su escrito entregado al juez que su hija inició una relación a los 14 años con su entrenador de fútbol de un conocido club de Palma.

A finales de diciembre de 2019 la adolescente, que había sido forzada a mantener relaciones sexuales, quedó embarazada, y nueve meses después nació su hijo. La familia no ha querido interponer denuncia hasta ahora para no afectar más al estado psicológico de la menor, que está destrozada, y porque no fue hasta la semana pasada cuando la víctima contó todo lo ocurrido a un psicólogo. Afloraron malos tratos, agresiones y otros episodios traumáticos, por lo que la familia se decidió a denunciar el caso.

Según el relato entregado en el juzgado, el monitor ejercía un dominio total sobre la niña, que estaba completamente anulada, y aprovechó esa enfermiza influencia para someterla a abusos íntimos.

La familia solicita al juez una orden de protección para que el entrenador no se pueda acercar a la adolescente, que sólo de pensar que el adulto puede contactar con ella sufre ataques de estrés y ansiedad. En la denuncia se facilitan los datos personales del entrenador y su segundo trabajo. La policía podría citarlo la semana que viene, una vez que le traspasen el escrito judicial.