Acepta tres meses de cárcel por dar un puñetazo a un hombre en un bar de Palma

Un joven ha aceptado una condena de tres meses de cárcel por dar un puñetazo en la cara a un hombre en un bar de Palma en 2019. El acusado se declaró culpable de un delito de lesiones en un juicio celebrado la semana pasada en una sala del juzgado de lo Penal número 2 de la ciudad.

La abogada defensora, Xiska Alorda, pidió la suspensión de la pena de prisión y la fiscal no se opuso. El procesado no ingresará en la cárcel si no comete ningún delito de la misma naturaleza en los próximos dos años. La víctima ha sido indemnizada con 1.000 euros por las lesiones sufridas a raíz de la agresión.

Los hechos por los que fue juzgado se produjeron a principios de octubre del año pasado. El agresor se encontraba con una amiga en un bar situado en la calle Aragón de Palma.

El perjudicado mantuvo una discusión con la chica y el joven le agredió propinándole un puñetazo en la cara que le provocó un corte en la mandíbula. El hombre requirió de puntos de sutura a consecuencia de la agresión y la herida tardó 10 días en curar. A día de hoy presenta una pequeña cicatriz en la zona donde recibió el golpe.

La Fiscalía reclamaba inicialmente una condena de un año y tres meses de prisión, pero rebajó su petición tras alcanzar un acuerdo con la letrada defensora.