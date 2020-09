Consejos para minimizar los riesgos del aquaplaning

Es preveu més pluja ?? durant els pròxims dies. Si sofreixes #aquaplaning (pèrdua de tracció i control del ? en passar per superfície amb aigua):

Redueix la velocitat

No aixequis bruscament el peu de l'accelerador

Mantingues les rodes rectes

No desembraguis

No giris el volant