La extraña manera de cerrar la puerta del coche de un conductor en Palma

Lo interceptamos por una infracción y vemos que sujeta ASÍ ? la puerta porque no cierra bien. Se denuncia por:

-No ceder el paso a ????

-Tener caducados ITV y carnet

-Conducción temeraria por no mantener condiciones de seguridad del ?

-Tirar la ?? de un ? al hacer marcha atrás pic.twitter.com/OYUHGzO4bw