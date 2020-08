Detenido un hombre desnudo por golpear con su miembro viril a chicas por la calle

Arrestado un hombre, de 37 años de edad y nacionalidad española, acusado de caminar desnudo por la calle, insultar a la gente y golpear con su miembro viril en la cara a las mujeres que se encontraba a su paso.

Recientemente, varias llamadas alertaron a la central del 091 de la presencia de un hombre en las inmediaciones de la calle Camilo José Cela de Palma desnudo. Nada más llegar la primera unidad policial, localizó al sospechoso en paños menores discutiendo con los clientes de la terraza de una cafetería de la zona. Los testigos, sostienen que, instantes antes, el ahora detenido comenzó a increparles, decirles cosas sin sentido y enseñarles su pene. Además, en un momento dado, el hombre se acercaba a las mujeres que estaban sentadas en la terraza y les golpeaba con su miembro viril en la cara.

Uno de los momentos de más tensión se produjo cuando la dueña del establecimiento le recriminó su acción y éste, lejos de deponer su comportamiento, le introdujo su dedo en el ojo.

Los agentes se estaban entrevistando con el acusado cuando, totalmente enloquecido, el hombre comenzó a gritar: «Llevo mucha mierda en el cuerpo. Me he metido de todo y no vais a poder conmigo. Os voy a matar». Acto seguido, se abalanzó sobre los policías actuantes con la intención de moderles. Los policías, con el uso de la fuerza estrictamente necesaria, consiguieron inmovilizarle y proceder a su detención. Se le acusa de un delito de exhibicionismo, lesiones y atentado contra agentes de la autoridad.

Durante todo el trayecto, el arrestado no dejaba de lanzar bocados al aire y de escupir a los funcionarios policiales. Varios testigos se han puesto en contacto con este periódico para felicitar a los agentes.