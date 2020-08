El delincuente de las 41 condenas

La cárcel es su segunda casa. Bartolomé B., español de 49 años, lleva delinquiendo desde el 31 de mayo de 1988. Con 17 años cometió su primer robo y desde entonces no ha parado. El hombre cuenta con 41 condenas por delitos relacionados con robos y hurtos en Mallorca. Es consciente de su carrera de fondo y también de su grave adicción a la cocaína y a la heroína.

«Tengo un amplio currículum como delincuente, pero mi madre está en casa y es mayor. Tiene 88 años y me gustaría cuidar de ella un poco. Quiero rehacer mi vida antes de que sea demasiado tarde», dijo este viernes por videoconferencia desde la prisión en su enésimo juicio en Palma. La Fiscalía pide cinco años de cárcel para el hombre por intentar robar en un almacén de Marratxí y sustraer dos relojes valorados en 6.040 euros en un domicilio de la misma localidad el pasado mayo.

El acusado declaró que no tenía intención de robar en el almacén en el que entró el pasado 21 de mayo a pesar de que llevaba un destornillador y que la puerta estaba forzada. Al sospechoso se le atribuye, además, el robo de un reloj de la marca Rolex, otro Hugo Boss y uno Lacoste, el día 16 de ese mes, en un domicilio de Marratxí. La Guardia Civil recuperó el último tras registrar su vivienda. «Yo no fui. El reloj se lo compré a un chico en el barrio chino por 40 euros». El dueño de la casa no vio al ladrón. No dejó huellas.

El abogado defensor, Miguel Ángel Ordinas, pidió a la jueza de lo Penal 6 que no tuviera en cuenta sus antecedentes porque si lo hace «está condenado por este caso... y por los que vengan». El letrado solicitó la libertad de Bartolomé B. y la fiscal se opuso. La magistrada se la concedió tras finalizar el juicio. Brindó una nueva oportunidad para que Bartolomé B. cuide de su madre y rehaga su vida.