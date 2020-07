«Todo el mundo sabía en Son Ferriol que me había tocado el Euromillón». Un hombre que supuestamente fue extorsionado por otro tras ganar un premio de Lotería en 2017 recordaba ayer en el juicio en Palma su pesadilla. «Tenía miedo y le entregué 82.780 euros; ahora no tengo nada, ni coche».

Los dos se conocieron en el bar que regentaba la víctima. «Estuvo casi un año pidiéndome dinero y yo accedía por miedo. A veces, hasta se metía en el banco detrás de mí. Me seguía a todos lados y decía que iba a meter un kilo de cocaína en el baño del bar que tenía con mi socia». El hombre comentó que lo denunció el 4 de enero de 2018 y recibió llamadas del presunto extorsionador cuando estaba en la comisaría de Policía. Tuvo que cambiar de móvil.

Bloqueado

El perjudicado sospecha que alguien de Son Ferriol comentó al acusado que le había tocado el Euromillón. «Tardé tanto en denunciar porque me quedé bloqueado durante muchos meses. Un día que iba borracho me metió la mano en el bolsillo y me quitó 600 euros». La Fiscalía pide una condena de cinco años de cárcel para el hombre por un delito de extorsión y que devuelva a la víctima los 82.780 euros. «Claro que reclamo, no tengo nada», dijo el denunciante.

El abogado de la defensa, David Salvà, preguntó al hombre si alguna vez le amenazó con hacer daño a su mujer. «Nunca. Si hubiera hecho eso estaríamos al revés».

El acusado, que se encuentra en prisión por otras causas, solo respondió a las preguntas de su letrado y dijo que es alcohólico y que ha coincidido unas cuantas veces con el denunciante en el bar.

«Yo con este señor me he tomado copas de vino porque es alcohólico como yo. No sabía nada de que había ganado un premio de Lotería, a este hombre nunca le he pedido ni un euro, ni le he amenazado. Se lo está inventando todo».

Prostíbulo

El procesado declaró que el denunciante le comentó en numerosas ocasiones que tenía un amigo en los Farolillos, un conocido burdel de Palma, y le invitó a ir con él. «Es un hombre al que le gusta ir de mujeres».

La socia de la víctima recordó que el acusado iba cada día al bar y que el afectado le contó que le entregaba dinero porque le amenazaba con matar a ella y a su hijo.