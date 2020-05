«Ese hombre sacó la pistola y nos dijo: ‘gitanos de mierda, os voy a pegar un tiro’»

«Mi hijo está aterrorizado, va a tener que ir a un psicólogo. Y yo pasé muchísimo miedo. Ese hombre sacó una pistola y nos gritó: ‘gitanos de mierda, os voy a pegar un tiro’». La Guardia Civil ha detenido al dueño de un taller de Marratxí por amenazar con un arma a un comercial y a su hijo de 11 años, que habían aparcado delante de su vado. Ultima Hora entrevistó este viernes a Celestino García, la víctima.

«Era el jueves por la tarde, sobre las cuatro menos cuarto, y yo aparqué mi furgoneta delante de su taller, que estaba cerrado. Mi hijo se fue a comprar un kebab y yo me alejé unos metros, para mirar una información de una clínica dental», contó. Era la calle Cabana y Celestino, de 35 años, vio cómo alguien movía su furgoneta: «Había dejado las llaves en el contacto, y el dueño del taller se subió, la puso en marcha y la aparcó lejos». El comercial fue hacia el vehículo y lo volvió a estacionar delante del negocio: «Entonces ese hombre salió hecho una furia y me gritó que llevaba allí media hora, cuando era mentira. Tenía en las manos unos alicates. Yo le dije que se calmara y habláramos tranquilamente».

Esgrimió una pistola

Pero el otro, lejos de calmarse, fue al taller y regresó con una pistola: «No se imagina el susto tan grande que pasé. Con mi hijo de once años delante, que lloraba muerto de miedo. Nos decía: ‘Gitanos de mierda, todos sois iguales, os voy a pegar un tiro’. Fue algo espantoso. Yo anoche no pegué ojo y mi chaval tendrá que ir el lunes a un psicólogo porque está fatal», añadió.

Celestino llamó a la Guardia Civil, mientras el dueño del taller alertaba a la Policía Local: «Cuando llegaron los guardias les conté lo de la pistola, pero no la encontraban. Mi hijo les confirmó lo mismo y buscaron hasta que la localizaron». El arma estaba en una nevera y resultó ser de gas comprimido. El dueño del taller quedó detenido por un delito de amenazas y pidió al juzgado un habeas corpus por detención ilegal, que le fue denegado. Este viernes fue presentado ante la autoridad judicial y quedó en libertad con cargos.

Celestino, que no lo conocía de nada, insiste en que «esto no puede quedar así: Fue muy violento y también racista. Esto no puede pasar hoy en día en Mallorca. Sacó una pistola y nos amenazó, y mi hijo solo tiene 11 años. Está traumatizado. Y yo no pego ojo. Esperamos que todo el peso de la Ley caiga sobre él».

'El Charly’: «Nos personamos porque ese pistolero racista tiene que pagar»

El presidente de la asociación gitana Gaocalo Nueva Esperanza, el patriarca Carlos Cortés ‘El Charly’, se mostró ayer indignado: «Ese pistolero es un racista y tiene que pagar, lo que ha hecho es vergonzoso. Nuestra asociación se personará como acusación popular».

‘El Charly’ alabó la actuación de la Guardia Civil. Celestino García está representado por el bufete Salvá Abogados.