El alcalde de Vilafranca paga una multa de 1.500 euros por saltarse el confinamiento

Monserrat Rosselló, alcalde de Vilafranca, ha pagado este viernes 1.500 euros de multa por saltarse el confinamiento. El político, tal y como informó Ultima Hora, estaba bebiendo con dos amigos cuando fue sorprendido por la Guardia Civil, que le levantó un acta.

Recibió una multa de 3.000 euros, pero al pagarla dentro del plazo se ha beneficiado de un descuento del 50 %. Durante la mañana ha abonado la cantidad de la Delegación del Gobierno de Palma.

En el momento en el que se le levantó el acta, Monserrat Rosselló aseguró que no estaba de fiesta, sino tratando un asunto «muy serio» de una indeminización que debía pagar el Ajuntament de Vilafranca, pero su explicación no convenció a los agentes, que no entendían porqué se reunía fuera de la casa consistorial para supuestos asuntos laborales.