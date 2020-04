Detenido por abusos sexuales a su hijastra de 13 años en Marratxí

La adolescente explicó a su madre que su padrastro, con quien conviven desde 2016, le toca los pechos y las partes íntimas. Este jueves, mientras desayunaban, el hombre la cogió por detrás y ella se tiró al suelo. La víctima se dirigió con su madre a denunciar lo ocurrido a la Guardia Civil y el hombre escribió a la mujer: «Por favor, vamos a hablarlo, estáis sacando las cosas de sitio. No era con esa intención que te piensas, no me jodas la vida por esto. Os quiero a las 2 y esto se ha magnificado mucho».

La menor, según consta en la denuncia a la que ha tenido acceso Ultima Hora, relata que su padre le manoseaba. «No sé por qué lo hacía, pero lo hacía». El primer episodio, cuenta la niña, se produjo un día que se quedó a solas con el hombre. Ella estaba en su cuarto y su padrastro le pidió que se sentara con él en el sofá. «Ahí empezó a manosearme. Yo me resistí y me fui a la habitación enfadada. No paraba de seguirme, quería que fuera al salón porque en mi habitación le veían los vecinos».

En otra ocasión, según la denunciante, el hombre se intentó bajar los pantalones y la menor le pegó una patada para quitárselo de encima. El Equipo Mujer Menor de la Guardia Civil (EMUME) se hizo cargo de la investigación y arrestó al sospechoso el pasado jueves. El hombre, asistido por la abogada Neus Canyelles, fue puesto a disposición judicial ayer y explicó que la niña lo había magnificado todo y que solo la abrazaba.

La jueza lo dejó en libertad con una orden de prohibición de comunicación y alejamiento de 300 metros sobre la menor. La madre de la niña y su hija vivían hasta ahora en casa del detenido.