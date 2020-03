Un joven acepta dos años de cárcel por abusar de su novia menor de edad en Palma

Un joven ha aceptado una condena de dos años de cárcel por abusar sexualmente de su novia menor de edad en un domicilio de Palma, en 2018. El acusado, de 19 años y nacionalidad colombiana, indemnizará a la víctima con 8.000 euros por los daños morales. No podrá comunicarse ni acercarse a la perjudicada durante cinco años. El tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial ha tenido en cuenta la circunstancia atenuante de reparación del daño, ya que el procesado ha consignado 2.600 euros. El abogado defensor ha solicitado la suspensión de la pena de prisión por un plazo de cinco años y el fiscal no se ha opuesto con la condición de que siga un programa de educación sexual.



Los hechos juzgados este martes tuvieron lugar entre los meses de agosto y noviembre de 2018. El joven mantenía una relación sentimental con una menor de 15 años. En una ocasión, la pareja se encontraba en el domicilio del procesado y mantuvieron relaciones sexuales en contra de la voluntad de la chica. El fiscal indica que el acusado desconocía que su comportamiento con la víctima era constitutivo de delito. No ha quedado acreditada la violencia o intimidación sobre la menor.



El juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Palma dictó una orden de protección en favor de la perjudicada el 20 de noviembre de 2018. El fiscal, que reclamaba al principio una condena de 10 años de cárcel por un delito continuado de abusos sexuales, ha modificado esta mañana sus conclusiones en el juicio y ha calificado los hechos como un único abuso sexual con la circunstancia atenuante de reparación del daño. Además, el representante del ministerio público ha remarcado que se produjo un error invencible ya que el joven no era consciente de que lo que hacía con su novia menor de edad era un delito.