«Di el dinero antes de firmar el contrato, no pensé que mi sobrino me la iba a liar»

La primera vez que tuvo conocimiento de que su sobrino iba a invertir en una promoción inmobiliaria en la antigua ciudad de Plovdiv, en Bulgaria, fue en 2008. «Me preguntó si me apetecía comprar un apartamento». Al hombre, chófer de autobuses turísticos y viajero, le sedujo la propuesta de su sobrino, que tenía prisa y necesitaba el dinero rápido.«Hipotequé mi casa y le entregué 50.000 euros», explicó ayer el perjudicado en el juicio en la Audiencia de Palma.

El hombre añadió que una semana después le entregó 15.000 euros más porque su sobrino le dijo que le darían el piso más grande del edificio. «Entregué el dinero antes de firmar el contrato porque es mi sobrino y no pensé que me la iba a liar», lamentó la supuesta víctima, que tardó 10 años en denunciar. «Por mi familia». El contrato lo firmaron el 7 de julio de ese año, pero las viviendas nunca se llegaron a construir y el perjudicado no recuperó su dinero.

El sobrino del afectado explicó que era propietario de la empresa de construcción Sama junto al líder del clan de ‘Los Benabad’, Marcos Benabad. «Abrimos una cuenta bancaria en Bulgaria y pusimos 50.000 euros cada uno», contó el acusado. «Mi tío quería invertir un dinero con nosotros en Bulgaria y me entregó 50.000 euros».

El procesado relató que el dinero se gastó en la compra de solar y en arquitectos. «Nos han quitado el solar hace poco. Se ve que en Bulgaria no es como aquí». Su mujer, también encausada, se desvinculó del negocio y aseguró que nunca ha participado en la búsqueda de inversores en Bulgaria.

Benabad declaró que, junto a su socio, vieron que en Plovdiv había «un nivel de vida más elevado que en Mallorca». «Mi socio me dijo que había estado con su tío en una cena familiar y que quería invertir, pero no quiso entrar en la sociedad. Cuando ya lo teníamos todo en marcha para meternos fuerte en Bulgaria en plan se paralizó el mundo entero». Llegó la crisis inmobiliaria.

La Fiscalía reclama cuatro años de cárcel para el cabecilla

La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para el líder del clan de ‘Los Benabad’, dos años y medio para su socio y nueve meses para su mujer. La fiscal dijo en su informe que en las dos cuentas bancarias de los acusados no hay rastro de los 68.000 euros que abonó el perjudicado. Benabad, según la representante del ministerio público, actuaba en la sombra y recordó que cuenta con dos condenas por estafa. Las defensas reclamaron la absolución y aseguraron que fue «una frivolidad» invertir en Bulgaria, pero que no se produjo ningún engaño.