Absuelto de robar una furgoneta y prenderle fuego en Son Banya

El Juzgado de lo Penal número 4 de Palma ha absuelto al joven acusado de robar una furgoneta en Can Pastilla y quemarla horas después en el poblado de Son Banya. Durante el juicio, celebrado hace dos semanas en Vía Alemania, el procesado, que se encuentra en la cárcel por otras causas, negó los hechos. «No sé nada de la furgoneta. Mi huella apareció en el coche donde estaban las llaves y me detuvieron por eso, pero no sé cómo llegó ahí», sostuvo en la sala. La principal prueba contra él era esa huella que se encontró en un coche estacionado que dentro contenía las llaves de la furgoneta quemada. Este indicio la jueza lo considera «insuficiente para fundar una sentencia condenatoria», explica la magistrada en la sentencia.

La Fiscalía pedía para el imputado, defendido por el letrado David Salvà, año y medio de prisión y una multa de 2.160 euros. Los hechos juzgados tuvieron lugar la madrugada del 1 de enero del pasado año.

El vehículo sustraído de una calle de Can Pastilla acabó pasto de las llamas. Por esto se solicitaba una indemnización de 7.250 euros para la dueña.