El más difícil todavía al volante: Siete infracciones simultáneas en Navarra

La Policía Foral de Navarra investiga a un conductor que era literalmente un peligro al volante. Una bomba de relojería si prefieren, por la gran coincidencia de circunstancias que se daban a la vez, todas ellas contraproducentes a la hora de realizar una conducción responsable y adecuada a las normas de tráfico.

En concreto al sujeto en cuestión se le 'cazó' en Bortziriak, y los agentes descubrieron una retahíla sorprendente de infracciones.

El conductor temerario, del que se desconoce edad y procedencia, dio positivo en sendos controles de alcohol y drogas. Además llevaba en los asientos traseros de su coche a dos niños de 3 y 4 años sin sistema de retención infantil alguno. Circulaba sin puntos en el carné, podemos imaginar por qué.

Asimismo, el coche no tenía la ITV al día, hablaba por el teléfono móvil en el momento que le dieron el alto y fue sorprendido con marihuana. «¿Quién da más?», pregunta el perfil de la Policía Foral de Navarra en Twitter, ante una situación curiosa, pero a la vez peligrosa y preocupante, que debería hacer recapacitar no solo a este conductor si no a todos.