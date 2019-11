Agreden y amordazan a un hombre durante el asalto a su casa en Son Roca

Agreden y amordazan de madrugada a un vecino de la barriada de Son Roca. Agentes del Grupo de Atracos del Cuerpo Nacional de Policía se han hecho cargo de la investigación de un extraño asalto registrado en una vivienda, ubicada en la calle Tetuán, de Palma.

Según fuentes próximas al caso a las que ha tenido acceso Ultima Hora, en torno a las dos de la madrugada de este lunes, dos hombres accedieron al interior de una vivienda particular con la intención de robar.

Los delincuentes iban provistos de cuchillos y machetes, catalogados en el argot policial como armas blancas. Supuestamente, los ladrones trataron de intimidar a su víctima para que les entregara el dinero y objetos de valor. El vecino en cuestión es un varón de unos 50 años y nacionalidad italiana.

En el asalto, los atracadores amordazaron al propietario de la vivienda para que no gritara y le comenzaron a propinar algunos golpes. De las primeras indagaciones no queda muy claro si al vecino lo dejaron enmanillado. Para los investigadores, a falta de confirmación oficial, hay muchas cosas que no cuadran. En un principio, los asaltantes no se llevaron nada. Este hecho no ha pasado por alto a los responsables del caso que tratan de esclarecer los motivos reales del asalto.

Los funcionarios policiales no descartan ninguna línea de trabajo. En las próximas horas se realizará un visionado de cámaras de seguridad de la zona, se tomará declaración a los posibles testigos y se entrevistarán de nuevo con la víctima y morador de la vivienda para ver si puede aportar algún dato relevante para la investigación que se le pasara por alto en su primera declaración.

Se desconoce si la víctima conocían a los agresores

En toda investigación de un atraco es importante descubrir el objetivo final del mismo. En este caso, al no llevarse nada de valor se están analizando otras vías de investigación. ¿Alguien les sorprendería? ¿Se equivocarían de objetivo?¿Qué estaban buscando los asaltantes?