Denuncian por agresión al presidente de la Federación Balear de Taekwondo

La guerra abierta en el seno del taekwondo balear llega de pleno a los juzgados. En esta ocasión, el que fuera seleccionador cadete de combate y senior de técnica de la selección balear ha interpuesto una denuncia penal contra el presidente de la Federación Balear de Taekwondo por un presunto delito de agresión, estafa y acoso. La misma está en fase de instrucción en un juzgado de Palma y otro de Eivissa.

Según reza en el escrito acusatorio, los hechos se remontan al mes de junio de 2012. En esa fecha, el presidente de la federación propuso al denunciante realizar un curso para obtener la titulación de monitor de taekwondo con el que podía dar clases. Entre los requisitos se encontraba estar en posesión del graduado de ESO y el pago de 800 euros. El declarante no tenía el título pero el directivo cogió el dinero y le dijo que no importaba tener la ESO. Tras obtener el título estuvo trabajando para el presidente en su gimnasio y fue declarado seleccionador balear durante años. En marzo de 2017, el padre de una de las alumnas le contó que el máximo responsable de la federación iba insinuando que él podría estar abusando de sus alumnas. Los padres no creyeron al dueño del gimnasio y mostraron su apoyo al monitor. Esta situación hizo que el docente abandonara su centro de trabajo. A partir de ese instante su vida deportiva se convirtió en una pesadilla y las trabas federativas fueron una constante.

En el pasado Open Internacional de Taekwondo disputado en el polideportivo Can Coix de Sant Antoni de Protmany, en Eivissa, se produjo un enfrentamiento entre el exseleccionador y el actual presidente. El directivo prohibió el acceso a uno de los alumnos.

A raíz de ese enfrentamiento, el presidente se puso muy agresivo, diciéndole que lo arreglaran todo en la calle como los hombres, agarrando al denunciante por el brazo izquierdo fuertemente zarandeándolo. Fruto de la agresión le provocó un moratón, teniendo en su poder una parte de lesiones de dicha agresión. Dicho incidente fue captado por un teléfono móvil y se aporta el documento gráfico.

La víctima apunta que está siendo acosado y no cesan las agresiones, vejaciones y coacciones por parte del presidente. El directivo ya fue sancionado hace dos años por irregularidades administrativas y agresión.