Detenido un hombre por amenazas de muerte a su madre: «Yo no soy tu hijo, soy el demonio»

La Policía Local de Palma ha detenido a un hombre de 37 años, de origen mallorquín, por amenazas de muerte e intento de lesión a su propia madre.

Los hechos ocurrieron el pasado 21 de septiembre, sobre las 19:30, en el carrer Heredero, situado en Son Espanyolet. Todo empezó cuando una pareja de policías locales fueron requeridos por los vecinos debido a los insultos y desvaríos que un hombre gritaba desde la calle a su madre, que se encontraba en su vivienda.

«Yo no soy tu hijo, soy el demonio. Dame todo el dinero, te voy a arruinar la vida. Devuélveme el móvil que me has robado y mis 100 euros, de aquí no me voy hasta que me des mi dinero», son algunas de las frases que gritaba el detenido.

Acto seguido, el hombre se dirigió a un bar cercano donde empezó a causar desperfectos y a gritar «¡Llama a la puta policía!». Ante la pregunta de la encargada diciendo «¿Para que quieres que llame a la policía?», el hombre contestó: «¿Tu eres tonta? Te voy a destrozar el local y voy a llamar a mis amigos de Son Banya y te vas a enterar».

Cuando la policía llegó a la calle donde empezó todo, la madre, también de origen mallorquín, confirmó la versión de los vecinos y añadió que hacía tres días que no le abría la puerta de casa a su hijo por miedo. El hombre fue detenido en el bar por un delito de violencia doméstica.