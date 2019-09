Un profesor de repaso niega que acosara a una alumna menor de edad en Marratxí

Las clases particulares de matemáticas solo duraron un mes. De febrero a marzo de 2018. Hasta que supuestamente el profesor de repaso ofreció 20 euros a la alumna, que es menor de edad, por dejarse tocar un pecho. La víctima, de 15 años, se sintió acosada en su domicilio de Marratxí.

El acusado, que se enfrenta a un año y medio de cárcel, negó los hechos en el juicio este miércoles en Palma. «No sé por qué cuenta todo esto. Yo no le pregunté si mantenía relaciones sexuales con su novio ni le ofrecí dinero por dejarse tocar un pecho. No le pregunté nada personal. La niña no atendía a las clases, estaba muy desconcentrada todo el rato con el móvil», dijo el hombre.

La declaración de la adolescente, que ratificó su versión, se realizó a puerta cerrada. Su madre, que trabajaba en un bar, se enteró por una llamada de la madre de la mejor amiga de su hija. La madre de la víctima contó que cuando su hija lo echó el hombre «le enseñó el miembro y se mordió el labio con cara de deseo». La mejor amiga de la perjudicada manifestó que le preguntó cómo le iba el repaso y ella le contestó que el profesor la acosaba. «Le dijo que dejara al novio, que trabajaba en el aeropuerto y la podía llevar en helicóptero». El abogado de la acusación particular pide 6.000 euros de indemnización por daño moral. El acusado, en el turno de la última palabra, aseguró que se trata de «una denuncia falsa».