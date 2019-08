Inundaciones, atascos y vuelos cancelados en Ibiza por el temporal que se dirige a Mallorca

Las lluvias y tormentas ya afectan este martes a las Pitiusas está dejando importantes complicaciones en el tráfico rodado y aéreo. El temporal de gota fría se dirige ahora hacia Mallorca y desde el 112 se alerta a los ciudadanos de que tomen precauciones.

Las lluvias han afectado la circulación en varias vías de Ibiza y Formentera. Desde el 112, habían contabilizado hasta las 11.00 horas, 28 incidentes gestionados; 24 de ellos en Ibiza, 3 en Mallorca y uno en Formentera. La mayoría de ellos, inundaciones de edificios/establecimientos y también de la vía pública.

La gota fría están provocando también cancelaciones y desvíos en algunos vuelos con destino al aeropuerto de Ibiza. En concreto, un vuelo de la compañía EasyJet procedente de Southend (Reino Unido) se ha visto obligado a desviarse a Palma; y se han cancelado dos vuelos de Air Nostrum de Ibiza-Palma y Palma-Ibiza, según ha informado Aena.

No shopping 🛍 today in #Ibiza town! Good job we’ve got a great bus driver #storm @weatherchannel pic.twitter.com/zY1YJFZpR4

El Consell d'Eivissa ha informado a través de las redes sociales que hasta el momento se ha cerrado el paso inferior de Can Funoy (carretera del aeropuerto); el túnel de Puig d'en Valls (a las 11.00 se ha reabierto); y el carril de acceso a Ibiza desde Santa Eulària, a la altura de Suministros Ibiza.

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha señalado en un comunicado que se han registrado inundaciones de bajos comerciales en la zona de Can Negre.

La Depresión Aislada en Niveles Altos de la Atmósfera (DANA) que está atravesando desde este domingo de oeste a este la Península afectará a partir de este martes las Islas, que activarán el aviso naranja por precipitaciones y tormentas.

La DANA se situará durante la tarde de hoy y en la madrugada del miércoles en Baleares. Desde el miércoles, la DANA se alejará hacia el norte de Italia a la vez que entrará en la Península y Baleares una dorsal atlántica, por lo que se prevé que la estabilidad ponga fin a este episodio.

Por su parte, la Dirección general de Emergencias ha decretado el Índice de Gravedad 1 (IG-1) del Plan Especial para hacer frente al riesgo de fenómenos meteorológicos adversos (Meteobal) ante la previsión de lluvias intensas y tormentas en las Pitiusas.

Según informó este lunes la Conselleria de Administraciones Públicas y Modernización en un comunicado, esta medida se ha tomado atendiendo a las informaciones recibidas desde la delegación de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Baleares.

Además, cabe recordar que se prevén precipitaciones acumuladas en una hora de hasta 50 l/m2 y de hasta 80l/m2 en 12 horas en Ibiza y Formentera.

Asimismo, la previsión alerta de que las lluvias irán acompañadas de una intensa descarga eléctrica y rachas de viento que podrían alcanzar la cifra de 80km/h.

Good morning! Works continue at Helsinki; weather at Palma; capacity #flightdelay at Athens/Greek islands. En-route delays in Croatia, Hungary, Austria and the Marseille area. https://t.co/GeKwpdGvGB pic.twitter.com/bzQntM9Jlj