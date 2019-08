El devastador incendio de Gran Canaria pierde potencial

El incendio forestal de Gran Canaria ha comenzado a remitir esta madrugada después de tres jornadas completas ardiendo sin posibilidad de control y ha perdido potencial, según ha anunciado en su cuenta de Twitter el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres.

Las primeras noticias de este martes sobre la situación del fuego indican además que no ha entrado en la Reserva Natural de Inagua, un valioso espacio natural que ya se quemó en el gran incendio de 2007, donde el pinzón azul de Gran Canaria (especie exclusiva de la isla y en peligro de extinción) tiene uno de sus últimos reductos.

We have finished processing several versions of today’s #Sentinel2 🇪🇺🛰 acquisition over Gran Canaria’s #IFValleseco 🇪🇸 fire

They show the incredible complexity of the situation facing the on-site teams: mote than 10 fronts, intense heat, etc

All our thoughts are with them... pic.twitter.com/EjGSqwR3Kg