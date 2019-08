Así fue la «experiencia aterradora» del vuelo entre Londres y Valencia

Emergencia aérea en Valencia. Un vuelo de British Airways que conectaba el aeropuerto de Heathrow, en Londres, con la capital valenciana tuvo que ser evacuado de forma urgente después de que la cabina se llenara de humo, y una decena de personas fueron atendidas, la mayoría por crisis de ansiedad e intoxicación.

Los hechos sucedieron este lunes por la tarde y causaron conmoción y momentos de tensión entre el pasaje y la tripulación. Este martes por la mañana los pasajeros todavía no se habían repuesto de todo del susto, según confirma Gayle Fitzpatrick, una británica que se disponía a viajar a nuestro país para pasar sus vacaciones y que de pronto, involuntariamente, se vio inmersa en una pesadilla.

#BritishAirways #Valencia #EmergencyLanding Still waiting to hear what actually happened on our British Airways flight from LHR to Valencia in which our cabin filled with smoke in the last 10 minutes of flight, had to disembark via emergency chutes. No comms 60 mins and counting! pic.twitter.com/UywuesxHeC