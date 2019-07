Piden 3 años de cárcel a un joven por asaltar en Puerto Portals a un conocido abogado madrileño

Un joven de 27 años de edad se enfrenta a una pena de tres años de prisión por un delito de robo con violencia al asaltar en Puerto Portals a un conocido abogado madrileño, al que después de tirarlo al suelo le arrebató el reloj, valorado en cerca de 30.000 euros.

Durante el juicio, celebrado esta semana en Vía Alemania, el joven reconoció haber estado el día de los hechos, el 21 de agosto de 2016, en el puerto, pero que su presencia allí era para «ver coches con los amigos», relató a la juez. Negando haber sido el autor del asalto al hombre, de 71 años de edad. Días después del suceso, la Policía Judicial de Calvià reconoció al sospechoso en un control rutinario por la zona y lo detuvo.

Reloj

La víctima, un mediático letrado madrileño, que llegó a ser diputado nacional del PSOE, rememoró en sala lo que ocurrió aquella noche. «Acabamos de cenar sobre la una y fui a pagar el ticket del parking. Mi mujer me esperaba dentro del coche a unos a metros. A la vuelta me topé con un joven cerca del vehículo. Poco después me tiró al suelo y tras inmovilizarme se llevó el reloj», subrayó. Cuestionado por la fiscal si reconocía al acusado, que se encontraba sentado a escasos metros en la sala del juzgado de lo penal número 4, contestó sin ningún tipo de dudas tras: «Es él. Es inconfundible», dijo.

La Fiscalía pide para el acusado tres años de prisión por un delito de robo con violencia y que indemnice al perjudicado en más de 30.000 euros por el reloj sustraído.