Herida grave por una alcantarilla rota en la Plaza España: «Ni me podía mover»

Carmen Martínez de 73 años de edad sufrió el pasado 17 de julio una grave caída debido al deteriorado estado del suelo en la Plaza de España de Palma. Acabó con una muñeca rota y un gran susto.

Esta vecina de Ciutat, original de Melilla, se encontraba cruzando la Avenida Joan March, en el paso peatonal frente a los Cines Augusta, cuando tropezó con el asfalto desconchado que rodeaba una alcantarilla. «Fue un golpe tremendo, no podía ni mover de ahí» contó al recordarlo.

Ayuda ciudadana

Los demás peatones al ver el desplome de la mujer, acudieron rápidamente a socorrerla. Debido al lugar donde se produjeron los hechos, el tráfico quedó cortado unos instantes mientras Carmen se levantaba. Pocos minutos después seis agentes de la Policía Nacional se acercaron a asistir a la víctima y llamaron a una ambulancia que la llevó al hospital de Son Espases.

Carmen sufrió numerosos golpes que le dejaron varias secuelas. Las lesiones consistieron en la ruptura de su muñeca, el hematoma en la palma de la mano izquierda y una cicatriz en la rodilla. «Ya he puesto la denuncia. Me han hecho una buena faena porque con esto en verano no puedo ir a la playa» se lamentó la afectada. Su recuperación evoluciona favorablemente, pero desconoce cuándo sanará del todo. No ha sido la primera en sufrir un accidente. El Ajuntament ya ha hecho frente a algunas indemnizaciones por este motivo. Y ha pagado 101.000 euros por dos caídas en tres semanas.

Cort está a la espera de la necesaria reforma

El Ajuntament de Palma está a la espera de arreglar las calzadas que están en mal estado en la zona de la Plaza de España, uno de los lugares más concurridos de Palma. El caso de Carmen Martínez no es el único y en los últimos meses otros ciudadanos se han puesto en contacto con este diario para denunciar caídas similares: «Un día habrá una desgracia», advierten.