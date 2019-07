Cuatro detenidos en el desmantelamiento de una macro plantación de marihuana

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas acusadas de un delito contra la salud pública por cultivar 5.375 plantas de marihuana en una finca de Albuñol (Granada).

La Comandancia de Almería ha informado en una nota de que la intervención de los agentes comenzó el pasado 21 de junio cuando tuvieron conocimiento, a través de la colaboración ciudadana, de que un hombre que residía en Adra podría estar dedicándose al cultivo de marihuana a gran escala en un invernadero.

Los agentes lograron averiguar que la finca estaba ubicada en Albuñol y ya en las últimas fases de la investigación llevaron a cabo una inspección en la misma, comprobando que su perímetro exterior estaba sembrado de tomate pero que en el interior había un gran número de plantas de marihuana.

Tras esto, los agentes intervinieron las plantas, un vehículo y una cámara de seguridad, e identificaron a los cuatro presuntos responsables de la plantación, F. T. M. G., de 38 años y con domicilio en Adra (Almería), y tres vecinos de El Ejido, M. C. M., de 38 años; J. C. M., de 59, y R. C. M., de 33, que fueron detenidos y puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 4 de Motril (Granada).