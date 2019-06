Un incendio en Tarragona afecta a unas 2.500 hectáreas y obliga a evacuar varias masías

El incendio forestal iniciado en Torre de l'Espanyol (Tarragona) afecta una superficie provisional de unas 2.500 hectáreas y los Agentes Rurales trabajan con la hipótesis de la autocombustión en un estercolero como posible causa.

Los Bombers de la Generalitat trabajan para extinguir el fuego --iniciado a las 14.29 horas-- con unas 60 dotaciones terrestres y 15 medios aéreos --dos de ellas del Ministerio de Agricultura--.

La Delegación del Gobierno central ha informado que Protección Civil ha activado la intervención de la Unidad Militar de Emergencias a petición de la Generalitat.

Los Bombers han desalojado preventivamente a 17 personas de nueve masías de Flix y tres de una granja con animales de Torre de l'Espanyol, que ha resultado afectada por el fuego.

El fuego, que ha comenzado en el kilómetro 10 de la T-714 de Vinebre (Tarragona) a Torre de l'Espanyol, ha evolucionado de forma rápida empujado por el viento, saltando algunas pistas forestales y carreteras locales.

