Un hombre acepta tres años y medio de prisión por vender cocaína en el Puerto de Pollença

Un hombre ha aceptado tres años y medio de cárcel por vender cocaína en el Puerto de Pollença en 2017. El acusado se ha declarado culpable este miércoles en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma de un delito contra la salud pública. El encausado no ingresará en prisión con la condición de que siga un tratamiento de desintoxicación de las drogas.

El sospechoso, sobre las 22.45 horas del 1 de febrero, se encontraba en un bar con 19 envoltorios de cocaína cuyo peso ascendía a 210 gramos. La sustancia tenía un valor total de mercado de 7.149 euros. El acusado llevaba 270 euros en efectivo, tres teléfonos móviles que utilizaba para distribuir la droga y unas placas metálicas para dar apariencia de pureza a los paquetes de cocaína confeccionados tras ser adulterados.

La Fiscalía reclamaba al inicio del proceso judicial una condena de cinco años de prisión y una multa de 21.000 euros, pero este miércoles ha rebajado su petición tras alcanzar un acuerdo con la defensa del hombre. El tribunal tuvo en cuenta la circunstancia atenuante de toxifrenia. El hombre no entrará en la cárcel pero no podrá cometer ningún delito en cinco años y no deberá abandonar el tratamiento de deshabituación.