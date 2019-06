Wladimir Klichko, entre los rescatados del yate incendiado en Mallorca

Quien fuera campeón mundial de los pesos pesados, Wladimir Klitschko, ha sido uno de los nueve rescatados del lujoso yate 'UM7' incendiado la pasada madrugada del lunes al sur de Mallorca.

El exboxeador ha hecho público en su cuenta particular de Twitter el vídeo del rescate, al que acudió la embarcación de salvamento marítimo Salvamar Acrux, acompañado de un texto en el que asegura «No os preocupéis: estamos todos bien». Klitschko, que andaba buscando «algo de adrenalina» junto a familiares y amigos, se encontró con un incidente que, afortunadamente terminó siendo tan solo un susto al que no ha habido que lamentar ningún herido.

Be careful what you wish for: fate took my wish for “some #adrenalin” a bit too literally and our boat-trip Sunday night ended up in our boat #igniting and family & friends being evacuated by coast guard and fire rescue-team. No worries: we are all fine! #theroofisonfire #song???? pic.twitter.com/sGN7xfG5JM