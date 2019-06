Un fallecido al estrellarse un helicóptero en Nueva York

Una persona murió este lunes al estrellarse un helicóptero mientras realizaba un aterrizaje forzoso en una azotea de un rascacielos de Manhattan, cerca de Times Square, en Nueva York, confirmó el Departamento de Bomberos de la Ciudad.

El Departamento de Policía de Nueva York informó de que el suceso tuvo lugar a las 13:43 horas a la altura del número 787 de la séptima avenida, con la calle 51, provocando un incendio en la azotea que ya ha sido extinguido, aunque se pudo apreciar una importante columna de humo.

El concejal neoyorquino Corey Johnson aseguró, citando fuentes policiales, que el fallecido en el siniestro es el piloto del helicóptero. Los equipos de emergencia, con una dotación de un centenar de bomberos, siguen trabajando en la zona debido a que se ha producido un escape de combustible del aparato.

El incidente se produjo en una jornada caracterizada por la abundante lluvia en la ciudad. Hasta el momento se desconocen las causas que llevaron al piloto a realizar un aterrizaje de emergencia.

Numerosas unidades de Bomberos y Policía acudieron al lugar, situado cerca del Museo MoMa y del centro Rockefeller, acordonaron la zona y pidieron a los habitantes de la ciudad que no se acerquen al lugar del siniestro mientras continúan las operaciones.

787 7th ave, #midtown NYC. We’re 1 block south. 20 mins ago there was a loud sound like a too-low #helicopter & I looked up and saw sheet of flame on roof and then smoke. News reports saying helicopter/small plane crash onto roof which would be consistent with what I heard/saw. pic.twitter.com/swY3ksLskH