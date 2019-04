«Me pidió 600 euros por quitarme una multa y ahí sospeché que no era ‘poli’»

Un hombre se enfrenta a una pena de dos años de cárcel por un delito de usurpación de funciones públicas tras hacerse pasar por agente de la Policía Nacional ante unos jóvenes en Sant Jordi el 5 de marzo de 2016, a los que les ‘requisó’ marihuana y dinero.

Uno de los testigos, un joven de unos 20 años, declaró ante el juez que el acusado el día de los hechos le dio su teléfono y le dijo que le llamara para «arreglar» la multa por posesión de maría. Días después, según el chico, le pidió 600 euros «para zanjar el asunto y ahí sospeché de que no era ‘poli’», relató el muchacho.

El juicio quedó fijado este jueves para el mes de junio, pero tuvo lugar la prueba anticipada. Declararon cuatro chicos que la noche de aquel 5 de marzo se encontraban «como siempre» en un parque de Sant Jordi.

Todos coincidieron al afirmar que el procesado se les acercó y les dijo que era policía, mostrándoles una placa. «Nos dijo que sacáramos todo lo que llevábamos en los bolsillos. Poco después me di cuenta de que me faltaban 20 euros de la cartera», explicó uno de los jóvenes. A dos de ellos también les quitó marihuana que guardaban en los bolsillos. «Me la cogió y me dijo que se la había intentado vender. En ese momento me dio su teléfono y me comentó que le llamara», subrayó. Ante el miedo de que sus padres se enteraran de que consumía estupefacientes se puso en contacto con él días después. «Le llamé y me pidió 600 euros para quitarme la multa. Ahí sospeché», dijo. Asimismo el hombre también está acusado de no devolver un coche que alquiló en el mes de febrero del mismo año. Por estos hechos la fiscalía solicita para él una condena de un año y medio de prisión. El imputado tendrá oportunidad de defenderse el próximo mes de junio.