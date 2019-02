La Guardia Civil de Formentera busca al atracador de un local armado con un hacha

Un joven irrumpió con un hacha en la mano y me dijo: ¡dame el dinero de la caja! Le dije que cogiese la caja y luego se fue corriendo». Así relataba ayer Can Hong Chenwu, dueño del Bazar Asia, el violento episodio vivido la noche del martes.

Eran las 20.20 horas cuando un joven de entre 20 y 30 años irrumpió en su local con el rostro cubierto y empuñando un hacha. «Llevo unos ocho años aquí y es el segundo robo. Al poco de abrir, hace unos siete años, entraron forzando la puerta de detrás, pero esta vez ha sido más fuerte», apunta Can Hong, quien añadió que una vez se marchó el chico, llamó a su hijo y a la Policía.

Tras el susto inicial y realizar las pertinentes comprobaciones, el dueño del local indicó que el joven se llevó algo más de 300 euros.

Pero el robo a mano armada en el supermercado bazar Asia no fue el único asalto registrado en las últimas horas en la calle Guillem de Montgrí de Sant Ferran. Así, apenas seis horas después, en torno a las 02.30 horas de la madrugada de ayer, un individuo asaltó la cafetería Patiño.

Según informaron fuentes de la Oficina Periférica de Comunicación (OPC) de la Guardia Civil, un individuo se abrió paso a través de los toldos que cierran la terraza y, una vez dentro, reventó el cristal de una puerta con la ayuda de un taburete y se llevó los poco más de 60 euros en monedas que habían en el interior de la caja registradora del negocio, que arrancó del mostrador.

Las cámaras de seguridad de este establecimiento sí que captaron los movimientos del asaltante, que actuó con la cara tapada.

Los dos robos están siendo investigados por agentes de la Guardia Civil de Formentera, que barajan la hipótesis de que ambos robos hayan sido perpetrados por el mismo individuo.

Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la cafetería Patiño fueron visionadas durante la jornada de ayer por los agentes encargados de la investigación para tratar de poner rostro al asaltante o algún rasgo significativo que pueda llevar a la identificación del ladrón.

Inseguridad

Los dos robos, especialmente el cometido empuñando un hacha para amenazar al dueño del supermercado Asia, ha avivado la sensación de inseguridad en la isla de Formentera.

«Estos robos nos dan miedo a todos porque aquí, ahora mismo y durante los próximos días, no se hablará de otra cosa», señaló Núria, propietaria de un comercio de la zona.

Esta vecina de Formentera indicó que las fuerzas de seguridad «hacen lo que pueden» y recordó que hace un par de años ella fue víctima de un robo similar al de la cafetería Patiño. «Rompieron un cristal, entraron y se llevaron poca cosa. No hubo destrozos, el seguro me lo pagó y dentro de lo que cabe tuve suerte», apuntó Núria.

Por su parte, Manuel, otro comerciante de la zona, indicó que en su caso hay preocupación pero no miedo. «Miedo no, porque nos conocemos todos. Pero hay mucha gente que está entrando nueva y no sabemos de dónde viene, pero de momento no hemos tenido ninguna incidencia», añadió. Este vecino de Sant Ferran reclama más atención por parte de las autoridades locales. «Ha habido noches en las que no había luz en el barrio y estaba esto un poco de la mano de Dios. La policía debería estar por aquí un poquito más, esto se podría controlar un poquito más», subrayó Manuel, quien reclamó más vigilancia porque parece que «seamos un barrio de segunda. Por las noches está muy vacío y deberían controlar más», advirtió.

Al cierre de esta edición no había trascendido ninguna detención.