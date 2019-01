Desaparece el avión del futbolista Emiliano Sala sobre el Canal de la Mancha

El club de fútbol Cardiff City manifestó su «preocupación» por la suerte del jugador argentino Emiliano Sala, ex del Nantes, que al parecer viajaba en una avioneta desaparecida en la noche de este lunes en aguas del Canal de la Mancha.

El avión viajaba de Nantes, en Francia, a Cardiff, y las autoridades continúan con la búsqueda del aparato, un PA 46 Malibú, que desapareció del radar el lunes por la noche.

La Policía de Guernsey, en el Canal, precisó que la búsqueda fue reanudada este martes por la mañana y aún no han localizado rastros de la aeronave, que viajaba con dos personas a bordo.

There is a new Sala in town @premierleague ???? Very happy to sign here @cardiffcityfc !! I know the challenge is big but together we will make it ????

Impatient to discover the league & the team #BlueBirds pic.twitter.com/OiNQUpBpiB