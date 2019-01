Últimas noticias sobre el rescate de Julen, el niño que cayó en un pozo de Málaga

Juan José Cortes pide a los padres de Julen que «no pierdan la esperanza». «Son jóvenes y tienen fortaleza para soportar algo así». Cortés, que acompaña a los padres de Julen desde este martes, ha asegurado a los periodistas que va a continuar con ellos y que «hasta que no se resuelva» no va a dejar a esta familia. Como impulsor de la Plataforma 18M, que suele acudir cuando hay una búsqueda de un menor, ha asegurado que conoce «el trauma que supone que tengas a tu hijo ahí y no sepas como está».