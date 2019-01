«Casi me mata poniendo veneno en la comida y me quitó el dinero cuando estaba en coma»

La sección segunda de la Audiencia Provincial ha dictado hoy en Ibiza una orden de búsqueda y captura contra un hombre acusado de un delito de apropiación indebida por transferirse un total de 19.500 euros desde la cuenta bancaria de un hombre al que hacía compañía debido a su delicado estado de salud, denunciante que se encontraba en coma en la UCI de Can Misses en el momento en el que se produjeron los movimientos bancarios.

El Ministerio Fiscal solicita para el acusado una pena de 3 años y medio de prisión, multa de 3.000 euros (diez meses a razón de diez euros/día) e indemnizar con 19.500 euros a la víctima. La acusación particular eleva su petición de pena hasta los 17 años de prisión: 8 años por tentativa de homicidio, 6 por apropiación indebida y tres más por coacciones. El abogado de la acusación particular señaló que el acusado engañó a su cliente y casi acaba con su vida. Entre los episodios denunciados, apuntan que el hombre ingresó en la UCI de Can Misses porque el acusado lo envenenó o drogó y ya en la UCI intentó desinstubarlo, una acción que fue frenada por una enfermera.

El acusado, A.G.J.P, de 33 años, no ha comparecido hoy en los juzgados de Ibiza donde estaba citado para la celebración del jucio. El tribunal ha escuchado las declaraciones del denunciante y dos familiares que han comparecido por videocoferencia desde Murcia.

Acusado y víctima se conocían porque eran vecinos en un pueblo de Murcia. Según el relato del denunciante, le acogió en su casa porque el acusado “no tenía dónde ir tras una pelea con su familia. Lo acogí por unos días y luego estuvo por un mes. Yo lo pagaba todo y él me dijo de ir a Ibiza porque allí había trabajado. Yo estaba bien de salud y de repente me pasó lo que me pasó. Emnpezó a hacerme trastadas: me envenenó”.

El acusado ya estuvo encarcelado por estos hechos entre el 17 de mayo y el 7 de septiembre de 2016. En su hoja de penales también figura una condena previa de un año y seis meses de libertad vigilada, dictada por un juzgado de Murcia por un delito en el ámbito familiar.

Según el relato de los hechos, entre enero de 2015 y mayo de 2016, el acusado convivía con la víctima, que sufría problemas de salud. El encausado le hacía compañía y logró «ganarse la confianza hasta conseguir que le otorgase un poder notarial en virtud del cual le permitía, entre otros extremos, realizar operaciones bancarias».

En fecha 11 de mayo de 2016, «el encausado, aprovechando que la víctima estaba en coma inducido, con ánimo de obtener un beneficio económico y sin que existiera causa justificada alguna, realizó una transferencia a su favor por importe de 19.500 euros desde el número de cuenta de la que era titular exclusivo la víctima a otra cuenta de la que era titular el encausado».