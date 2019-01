La Guardia Civil está a la espera de unos análisis para esclarecer el caso de Las Palmeras

La Guardia Civil está a la espera de los análisis toxicológicos realizados a Stefanie Petra Scharschmidt, la alemana hallada muerta en su chalet de Las Palmeras, para esclarecer el caso.

Tras descartar la autopsia que muriera asfixiada, los expertos están a la espera de los resultados que se han enviado al Instituto Nacional de Toxicología, en Madrid, que permitirán desvelar si la mujer fue narcotizada o drogada. O si la envenenaron.

En el cuerpo de la mujer no se hallaron indicios de violencia visibles, pero los investigadores de la Policía Judicial de Algaida pensaban que la autopsia confirmaría que fue asfixiada hasta la muerte. No fue así. El examen forense, de momento, no ha podido corroborar siquiera que se trate de un crimen machista.

La Guardia Civil baraja tres hipótesis: que se trate de un crimen machista (que es la posibilidad principal), que ella muriera de forma natural y él no lo soportara y, por último, que fuera un suicidio pactado.