El fiscal jefe de Baleares avisó que era «delicado» requisar los teléfonos de periodistas

El fiscal jefe de Baleares, Bartomeu Barceló, advirtió que requisar teléfonos móviles y ordenadores de dos periodistas podía ser «delicado» si afectaba al secreto profesional de los informadores, pero Anticorrupción lo «estudió profundamente» y concluyó que no lo vulneraba, ha explicado este miércoles.

«En principio, como se trata de una información que está destinada a ser divulgada, parece ser que no. En cuanto a las fuentes, se mantendrán o tienen que mantenerse en estricto secreto», ha manifestado Barceló en declaraciones a EFE.

El fiscal jefe ha señalado que estaba informado de que el fiscal Joan Carrau apoyaba solicitar al juez de instrucción 12 de Palma, Miguel Florit, que ordenara requisar los teléfonos móviles y equipos informáticos de dos redactores de Diario de Mallorca y Europa Press por informaciones periodísticas relativas al caso Cursach.

Aunque conocía la intervención, ha subrayado que «este asunto lo ha llevado y lo lleva la Fiscalía Especial Anticorrupción», de la que dependen directamente los fiscales anticorrupción regionales, por lo que él no tomó ninguna decisión. «No he participado en absoluto en la deliberación porque no me corresponde a mí», ha enfatizado.

«Lo que dije -ha recalcado- es 'cuidado' (...) que éste es un tema delicado precisamente porque está en juego el secreto profesional de los periodistas».

Barceló ha planteado que «en derecho todo es opinable, y la última palabra la tienen los tribunales», aunque ha confiado en que la intervención de los equipos de los periodistas con el respaldo de un juez no contravino ningún derecho. «Me imagino que tienen los argumentos necesarios para poderlo justificar», ha dicho.

El fiscal jefe de Baleres ha lamentado la repercusión de la actuación policial de este martes, aunque ha señalado que los agentes de la justicia tienen que abstraerse de estas consecuencias. «No puedes actuar si estás pensando en las repercusiones y en las críticas», ha asegurado.