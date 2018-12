Juicio en Palma por una presunta violación: «Empujé al que tenía encima y me dijo que estuviera quieta, que me iba a gustar»

La madrugada del 17 de mayo de 2015, salió de fiesta con una amiga por la zona del Port d’Alcúdia. Bebió «dos copas y media» de vodka con naranjada. La mujer se encontraba mal y salió fuera de la discoteca. «Dos jóvenes me dijeron a ver si quería que me acompañaran a casa. Les dije que sí. Estaba borracha y no me acuerdo de lo que hablamos. Al llegar a mi piso uno de ellos me pidió agua. Me senté en el sofá y les dije que ya se podían ir», explicó este viernes la denunciante, de 36 años, en el juicio que tuvo lugar en la Audiencia de Palma.

«Me acuerdo de que uno de ellos estaba encima mío y otro me cogió de la cabeza para que le hiciera una felación. Yo empujaba al que tenía encima y me decía que estuviera quieta, que me iba a gustar. Vi que uno cogió el móvil. Yo no quería que me estuvieran violando y me hicieran fotos; hay muchos casos así».

Los dos jóvenes aseguraron ante el tribunal de la Sección Segunda que las relaciones sexuales fueron consentidas. «La conocí fuera de la discoteca. Nos preguntó a qué nos dedicábamos y yo intercambié besos con ella de camino a su casa», contó uno de los procesados, de 27 años y nacionalidad búlgara. El acusado relató que hubo «atracción sexual. Estuvimos en el sofá un rato hablando y empecé a besarme con ella. Luego besó a mi amigo y nos dijo que nunca había hecho un trío y añadió: ‘Si queréis jugar, vamos a jugar’. Nos cogió de la mano y nos llevó al cuarto. En ningún momento dijo que no quería seguir, no se resistió en ningún momento».

La mujer negó que les hubiera dicho nada de jugar ni de hacer un trío. «Uno de ellos me agarraba los brazos para que no le empujara. Yo me resistía, intentaba quitármelo de encima. Ojalá me acordara de todo, esto es un infierno», declaró la perjudicada. «Fui consciente de todo lo que pasó en el dormitorio». Al cabo de unas horas envió un mensaje a uno de ellos: «Oye, una cosa. No me habrás hecho fotos ni me habrás grabado, ¿no?».

La Fiscalía solicita nueve años de cárcel por abusos sexuales

La fiscal modificó sus conclusiones tras el juicio. Solicita nueve años de cárcel a cada uno por abusos sexuales en lugar de 14, como reclamaba inicialmente, por un delito de agresión sexual.

La agente de la guardia civil que atendió a la mujer dijo que la vio triste y nerviosa. La forense que la examinó contó que la denunciante presentaba hematomas con forma de dedos en los muslos.

La presunta víctima mantuvo relaciones dos días antes. «Si no es una relación consentida no tiene por qué haber marcas de los dedos en los muslos».