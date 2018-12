Descartan la homofobia en la muerte del activista LGTB Fernando Lumbreras

Los investigadores encargados del caso de la muerte del activista LGTB Fernando Lumbreras han descartado, de momento, la homofobia como causa de su fallecimiento después de que su cadáver fuera hallado en su casa de Valencia con evidentes signos de violencia, según han informado fuentes de la investigación.

Por su parte, desde la Jefatura Superior de Policía han añadido que hasta ahora no ha sido detenida ninguna persona en relación con los hechos.

El cadáver de Lumbreras, de 60 años, fue encontrado maniatado y con golpes por todo el cuerpo en su domicilio de la calle de Julián Peña de la capital valenciana, donde al parecer vivía solo.

Fernando Lumbreras, natural de Melilla, fue uno de los primeros coordinadores de Lambda en la ciudad de Valencia y un pionero en la defensa de los derechos LGTB.

Hui és un dia trist. Fernando Lumbreras, una de les primeres persones al capdavant de Lambda ha estat trobat mort a sa casa.

Volem per damunt de tot recordar i fer honor al gran treball que Fernando va fer pels drets LGTBI.

Com a germà de lluita, sempre et tindrem en la memòria. pic.twitter.com/AuoUuQmnbp