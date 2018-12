Una joven muere atropellada por un todoterreno en Ibiza

Una joven de entre 15 y 20 años ha fallecido este domingo al ser embestida por un todoterreno cuando cruzaba la carretera EI-200 a la altura de la rotonda de Los Cazadores, en Santa Eulària.

El atropello mortal ha ocurrido en torno a las 02.30 horas en el punto kilométrico 2,700 de la carretera de Santa Eulària.

Hasta el escenario del atropello se han movilizado agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, Policía Local de Santa Eulària y dos ambulancias del Servicio de Urgencias Médicas 061.

Los sanitarios desplazados no han podido hacer nada por salvar la vida de la joven que había sufrido lesiones mortales y que no pudo ser identificada en el lugar al no llevar ningún tipo de documentación.

El conductor del vehículo, un joven de 20 años, dio negativo en las pruebas de alcohol y drogas realizadas por la Guardia Civil.

Atropellos mortales

Con la muerte de esta joven ya son cuatro las víctimas por atropello en Ibiza en lo que va de 2018. El último precedente: una vecina de Sant Antoni de 70 años que falleció atropellada en la ronda de ses Païsses, el pasado 15 de noviembre.

Anteriormente, el 30 de junio, también en ses Païsses, un joven británico murió al ser arrollado por un autobús. La lista de atropello mortales se abrió el 21 de febrero. Un hombre de 75 años y nacionalidad italiana falleció al ser embestido por un camión en Jesús.