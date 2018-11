La Fiscalía pide 36 años de cárcel para el asesino de Costa d'en Blanes

El asesinato en Mallorca de Pedro Antonio Serra y el intento de asesinato de Elena Kunytska ya tiene calificación fiscal. Bohdan Kunytskyy, el joven que mató a cuchilladas a su padrastro y dejó herida de gravedad a su madre en Costa d’en Blanes, se enfrenta a 36 años de cárcel. La Fiscalía lo acusa de un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento y de otro intentado. El agresor, de 28 años y nacionalidad ucraniana, se encontraba el 11 de enero de 2018 en el domicilio donde residía su madre junto a su padrastro, en un chalet situado en el número 23 de la calle Santa Lavinia.

El ministerio público recoge en su escrito de acusación que sobre las nueve de la noche de aquel día se inició una discusión entre los tres «por la forma de vida que llevaba Bohdan». El joven se sentía «acosado psicológicamente» por su madre, Elena Kunytska, y su compañero sentimental, Pedro Antonio Serra, al entender que no le tenían afecto y que le marginaban.

Kunytskyy se enfadó porque su madre le exigía que buscara trabajo. Se sentía incomprendido y se marchó a su habitación, donde cogió un cuchillo tipo bayoneta de 12 centímetros de hoja que había comprado días atrás. El procesado volvió hasta donde se encontraba su madre y le asestó de forma sorpresiva tres puñaladas, dos en el tórax y una en el abdomen. Pedro Antonio Serra intentó defender a su mujer y golpeó al joven con un taco de madera en la cabeza, pero no pudo evitar que el agresor le asestara tres puñaladas en el brazo, pulmón y abdomen.

El acusado salió a las afueras de su domicilio y lanzó al jardín de sus vecinos la bayoneta que utilizó para atacar a su padrastro y a su madre. Al regresar al interior de la casa comprobó que tanto Elena Kunytska como Pedro Antonio Serra todavía respiraban. Fue a la cocina, cogió un cuchillo jamonero y se dirigió a su padrastro, que ya estaba gravemente herido. «¿No me decías rusito, no me decías rusito? Pues toma rusito», le espetó antes de propinarle hasta 21 cuchilladas más en distintas partes de su cuerpo. La violencia fue tan extrema que la punta del cuchillo se rompió. Inmediatamente después se acercó hasta su madre y le dio 18 puñaladas más en la parte superior de su cuerpo. Kunytskyy, tras el crimen, cogió el móvil del fallecido y llamó al 112 para informar de que había dos cadáveres en el domicilio del número 23 de la calle Santa Lavinia. La casa del horror.

Pedro Antonio Serra falleció por un shock hipovolémico con parada cardiorrespiratoria. Elena Kunytska sufrió heridas muy graves, pero logró sobrevivir. Estuvo una semana ingresada en el hospital y las lesiones se le curaron al cabo de 299 días. El fiscal reclama que el acusado indemnice a los herederos de Pedro Antonio Serra en 125.000 euros a cada uno de ellos por el fallecimiento de su padre. El hombre, de 61 años, tenía dos hijas y un nieto. Además, pide que abone a su madre con 15.000 por las heridas ocasionadas, 100.000 euros por las secuelas y 30.000 euros por los perjuicios estéticos. El abogado de la familia del fallecido, Carlos Barceló, solicita que impongan a Bohdan Kunytskyy una condena de 25 años de prisión y que indemnice a las dos hijas de la víctima con 150.000 euros a cada una.