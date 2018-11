La tía de la menor atropellada: «Paula, hemos disfrutado de ti durante 15 años y qué cortos se nos han hecho»

Este viernes, 23 de noviembre, Paula Fornés hubiese cumplido 16 años. En este día tan señalado, la tía de la menor que falleció atropellada en sa Ràpita en la noche de Sant Joan ha remitido a Ultima Hora una carta en la que le dedica unas bonitas palabras a su sobrina.

«Hoy deberías haber soplado tus 16 velas de cumpleaños si no se hubiera cruzado en tu camino una mujer indeseable, irresponsable y con pocos escrúpulos, y ¿dónde me encuentro? Pues en el cementerio llorándote, viendo lo hermosa que estás en la foto de la lápida y con el corazón roto de pena y dolor». Así inicia Ana Rodríguez su misiva.

«Hemos disfrutado de ti durante 15 años y qué cortos se nos han hecho porque han sido maravillosos a tu lado. Hemos reído, bailado, cantado y disfrutado junto a ti, nos has llenado tanto nuestras vidas pero qué pena no poderte volver a abrazar, besar… ¡Te extraño tanto!», continúa.

También hay lugar para explicarle la lucha que iniciaron con el objeto de modificar el Código Penal para endurecer castigos relacionados con los accidentes de tráfico. «Me queda una misión muy importante que te hice cogiéndote tus manitas y diciéndote que lucharía para que estas personas –alcohólicas y drogadictas– que causan muertes a personas inocentes paguen como toca por su tremendo error de coger un vehículo en unas condiciones que no pueden controlar y eso es lo que hago», sostiene.

Finaliza la carta lanzando dos reflexiones. «No perdono a la presunta asesina de Paula porque ni siquiera ha pedido perdón, ni ha tenido ninguna muestra de arrepentimiento, por ello solo espero que pague por todo el dolor causado si no es por una ley justa, que sea la sociedad quien la juzgue. Y no olvido porque es imposible, siempre con tu bonita sonrisa, tus abrazos, tus caricias, tu gran amor por la vida, tus risas y a mí solo me queda decirte que jamás dejaré de pensar en ti, jamás dejaré de quererte y jamás te olvidaré».