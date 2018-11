Hallada una 'serp de garriga' en Cala Blava

Este martes un hombre ha hallado una 'serp de garriga' en Cala Blava. Este tipo de serpiente no es peligrosa y es una pequeña especie de culebra autóctona.

Aunque no sea peligrosa, su aparición ha asustado a los vecinos de la zona. Tal y como ha explicado uno de los residentes de la zona, en un primer momento no ha dejado salir a su hijo por la urbanización, ya que no sabían si la serpiente era peligrosa o no.

La 'serp de garriga' es una serpiente pequeña que puede medir, como máximo, 66 centímetros de longitud. Es un reptil bastante difícil de observar y no debe confundirse con las culebra de herradura, considerada un tipo de culebra invasora.