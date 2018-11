Varias víctimas en un tiroteo en un hospital de Chicago

Varias víctimas han resultado heridas en un tiroteo ocurrido este lunes en el Hospital Mercy de Chicago, según ha informado la policía de la ciudad norteamericana. Entre los heridos hay un agente de la Policía que se encuentra en estado crítico.

«Un agente de la Policía de Chicago ha recibido un disparo en el incidente con un tirador activo en el Hospital Mercy. Está en estado crítico y recibe una excelente atención. Por favor, rezad», ha publicado el portavoz de la Policía de Chicago, Anthony Guglielmi, en su cuenta en Twitter.

A #ChicagoPolice officer has been shot in the active shooter incident at Mercy Hospital. He is in critical condition but receiving excellent care. Please send your prayers. pic.twitter.com/kFfMY1ZmF7