Seis meses de prisión para un joven de 19 años por realizar tocamientos a una mujer de 70 en Manacor

Un joven de 19 años fue condenado ayer por un juzgado de Palma a seis meses de prisión por realizar tocamientos a una mujer de 70 años en plena calle en Manacor. Estaba acusado de un delito de abuso sexual pero finalmente aceptó el delito de trato degradante.

Los hechos ocurrieron a finales de octubre del presente año a primera hora de la mañana. El joven, de nacionalidad española, se acercó a la mujer, a la que no conocía de nada, y le tocó las nalgas, la zona genital y un pecho.

El procesado admitió los tocamientos y aceptó la pena de seis años de cárcel, que no cumplirá al ser sustituida con la condición de llevar a cabo un curso formativo de igualdad de trato y no discriminación. Asimismo no podrá acercarse a menos de 300 metros de la víctima durante los próximos tres años.