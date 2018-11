El conductor de un Hummer se da a la fuga en Ibiza tras chocar contra media docena de coches

Una monovolumen subida sobre la acera y otra batería de vehículos dañados tras ser violentamente golpeados por un todoterreno cuyo conductor prosiguió la marcha. Es la secuencia de los hechos ocurridos este miércoles a la altura del número 6 de la calle Aragón de Vila.

Pasaban unos minutos de las 13.00 horas cuando un estruendo alertaba a los vecinos de la zona y empleados de negocios como Almacenes Aragón.

Según explicó un testigo presencial, el potente todoterreno impactó contra dos vehículos y a partir de ahí siguió su errática marcha golpeando a otros turismos que estaban estancionados en el margen izquierdo de la calle.

«Afortunadamente no ha habido heridos porque en una calle transitada como esta y a la hora que es un milagro que no haya cogido a nadie en la acera», explicó un vecino de la zona. Añadió que el conductor ha seguido su marcha y no se ha parado a comprobar el destrozo que ha generado. No obstante, alguno de los presentes pudo visualizar la matrícula del coche para facilitar su localización a la Policía.

Hasta el escenario del aparatoso accidente se movilizaron varios agentes de la Policía Local de Vila y grúas para retirar a los vehículos damnificados por la temeridad al volante del conductor del Hummer.

La calle fue cortada provisionalmente en el tramo donde ocurrió el siniestro para faiclitar el trabajo de la grúa.