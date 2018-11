Investigan el hallazgo de varias cabras muertas en una carretera de Andratx

La presencia de un perro lobo checo, que ha atacado a varias cabras, provocando la muerte de varias de ellas, y que continúa suelto, ha desatado en las últimas horas la alarma en Andratx y Estellencs. Los investigadores no descartan que la agresión sea obra del perro lobo fugado de la Reserva Galatzó hace semanas.

La Policía Local de Andratx recibió una llamada poco antes de la medianoche del lunes advirtiendo de la presencia de un perro que estaba atacando a varias cabras en las en la carretera que lleva a Estellencs, concretamente en el kilómetro 103, a unos metros de las obras del túnel. En ese momento una patrulla de la policía se desplazó hasta el lugar señalado por los testigos que dieron aviso. Allí no encontraron ni rastro del can ni tampoco de cabras. La poca iluminación en esa vía dificultó las tareas de rastreo a esa hora.

A primera hora de la mañana de este martes varios agentes volvieron al lugar y encontraron una cabra muerta con evidentes signo de lucha cerca del punto kilométrico en el cual fue visto el perro la noche anterior. Tras el hallazgo se dio aviso al Seprona, que se unió al dispositivo de búsqueda del can, que fue visto entre las 8.00 y las 9.00 horas en la calle Barcelona, dentro del núcleo urbano de Andratx. Varios vecinos lo avistaron deambulando y avisaron rapidamente a los servicios de emergencia. De nuevo cuando acudieron al punto señalado no encontron ni rastro del animal. Poco después también lo pudieron ver en la carretera de Estellencs, muy cerca de donde hallaron a una de las cabras muerta horas antes. A pesar de los esfuerzos por dar con él, el can consiguió huir. Durante todo el día fueron varios los avisos recibidos por turistas. La búsqueda sigue.