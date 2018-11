Ana Julia, tras escuchar las grabaciones mientras trasladaba a Gabriel: «No me reconozco, eso es muy cruel»

Ana Julia Quezada, asesina confesa de Gabriel Cruz, asegura no reconocer su voz en las grabaciones que captó la policía mientras trasladaba al pequeño muerto en su coche.

Según la grabaciones, que ha tenido acceso Antena 3 Noticias, la asesina afirma: «Yo no me reconozco allí», haciendo referencia a las grabaciones.

El juez le explica que en los audios ella se refiere con desprecio a Gabriel, ella responde: «Eso es muy cruel».

Esta es la transcripción completa de la declaración de Ana Julia a la que ha tenido acceso Antena 3:

Juez instructor: -Esta grabación es la que se hizo en su coche cuando usted metió al niño en el maletero, ¿ha oído lo que ha dicho usted ahí?

Ana Julia: -No, no.

J: -Pues se la vamos a volver a poner. (Momento en el que ponen la grabación)

J: -¿Lo ha escuchado usted ahora?

A: -No.

J: -Vamos a ponérselo otra vez.

A: -No lo entiendo bien.

J: -Se lo voy a dejar tres veces. A la tercera le voy a decir yo lo que usted dijo, ¿vale? Vamos a ponerlo. (Ponen la grabación)

J: -¿Lo ha entendido usted?

A: -¿Algo 'que te parió' o algo así?

J: -Usted dice, en esa grabación usted lo que dice, "¿Dónde lo puedo llevar yo? ***". ¿Eso lo dijo usted allí?

A: -Pues no recuerdo.

J: -¿Esa es su voz?

A: -Pues no recuerdo.

J: -No recuerda.

A: -No recuerdo.

J: -¿Eso que se ha oído usted la reconoce como su voz?

A: -No, la verdad que no.

J: -No la reconoce. Sin embargo es de un dispositivo de grabación que estaba puesto en su coche, y por lo tanto la que sale ahí es usted. Y la que se oye en la voz es usted.

J: - Esta grabación es la que se hizo en su coche cuando usted metió al niño en el maletero. Pues agente, dele usted a la grabación...

J: -¿Ha oído usted lo que ha dicho?

A: -No.

J: -Pues se lo vamos a volver a poner.

J: -¿Lo ha escuchado usted ahora?

A: -No.

J: -Vamos a ponérselo otra vez.

J: -Bueno pues ahora se va a tranquilizar porque le vamos a poner otra parte de esa misma grabación, ¿vale? Vamos a la segunda.

J: -Se oye como usted trastea el coche. Es decir, lo arranca, mueve el coche tal y cual. Usted está trasteando ahora mismo el coche. Arranca usted el coche, y hace pues imagino que maniobras de giro para salir. Ahora (el juez indica con el dedo)

J: -Mire usted, según la transcripción que se hace de la grabación, usted dice. "***”.

A: -Noooo.

J: -¿Eso lo dijo usted?

A: -No, no, no. Eso yo no lo recuerdo, no, no.

J: -Pues es lo que consta en la grabación. ¿Esa persona que habla ahí se reconoce usted que es usted o no?

A: -Pues yo no me reconozco ahí.

J: -¿No se reconoce?

A: -Y tampoco me acuerdo de haber dicho eso.

J: -Pues a pesar de que usted no se reconozca, yo le tengo que reiterar de que eso es una grabación de un dispositivo de grabación que había en su coche puesto y que corresponde a su coche, a ese día, a ese momento, a esa hora, a ese minuto...

J: -Y dice usted en ese momento: "***". En sentido interrogativo.

A: -Eso es muy cruel.

J: -Y a continuación dice: "***".

A: -No, eso es muy cruel.