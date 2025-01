A mis cincuenta y tantos la época de EGB queda lejos. Infinitamente lejos. ¿Saben que dentro de cinco años, los denominados 80 nos quedarán a 50 de distancia? Esa década donde se estrenaron películas, año arriba, año abajo, como La Chaqueta Metálica, El Resplandor, Blade Runner, El retorno del Jedi, El nombre de la rosa, Indiana Jones, Regreso al futuro, ET, Rain Man y un largo etcétera de joyas inolvidables. En televisión esa década se emitían series como Cheers, Luz de Luna, El coche fantástico, V, Canción triste de Hill Street, El gran héroe Americano, MacGyver y españolas magníficas como Turno de oficio, Verano Azul o Anillos de oro. A las series actuales no las entiendo, algunas están más encriptadas que la carta de dimisión de Errejón. Dentro de cinco años se cumplirán cincuenta del inicio de esa década que para muchos fue la mejor y donde aprendimos casi todo lo que sabemos hoy. El otro día vi un programa de IB3 dedicado a los Dimonis. Entre los muchos invitados reconocí a dos de mis profesores esa época inolvidable, Pilar Lucas y Climent Obrador. Esos años no lo sabía porque cuando uno es joven suele ser bastante corto de miras, al menos en mi caso era así, pero con el paso del tiempo te das cuenta de que esos profesores eran muy buenos. Muchas de sus enseñanzas tanto académicas como humanas siguen valiendo perfectamente a día de hoy. Supongo que si me puedo considerar buena persona, aunque en ocasiones tiro los botes de cristal en el contenedor general, es en gran parte gracias a la influencia de tutores como Pilar y Climent y al resto de maestros en mayúsculas de los ochenta que con altas dosis de paciencia y mucha sabiduría se esforzaron para construir un mundo mejor a través de la enseñanza. Nunca podré agradecerles lo suficiente su empeño de hacernos mejores personas.